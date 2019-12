Sky - Milan, per Todibo il Barça chiede 25 mln. Per Demiral servono 30-35 mln

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio a Sky, Demiral è e resta il primo obiettivo dei rossoneri per la difesa. Se la Juventus dovesse decidere di cederlo bisognerà capire a quali condizioni. Il Milan valuta lui e Tobido, per il quale il Barcellona chiede però una cifra intorno ai 25 milioni. Per quanto riguarda Demiral, per acquistarlo a titolo definitivo, serviranno 30-35 milioni di euro.