Sky - Milan, ripresi i contatti con la Juve per Demiral

Il Milan ha ripreso i contatti con la Juventus per Demiral, Come riferito da Sky Sport, già oggi ci sono state delle discussioni tra la dirigenza rossonera e quella della Juventus e domani ne sono attesi di ulteriori per capire se questa operazione, che era stata abbandonata quasi un mese fa, potrà clamorosamente rimettersi in piedi. Congelata, di fatto, la trattativa tra la Juventus e la Roma per Rugani. L'offerta del Milan sarebbe di 35 milioni.