Sky - Milan, si allontana Zirkzee. Tutte le alternative

vedi letture

Il Milan, al netto di eventuali cessioni, andrà sull'imminente mercato per portare a casa quattro titolari: un terzino destro, un difensore centrale, un centrocampista e soprattutto un attaccante. Manuele Baiocchini per Sky Sport fa il punto sui vari nomi cercati dai rossoneri in queste settimane.

Scendono le quotazioni di Zirkzee e Jonathan David: l'olandese del Bologna è entrato nuovamente nel mirino del Bayern dopo che i bavaresi hanno ufficializzato Kompany come nuovo allenatore. Il canadese invece non rientra nei profili ritenuti adatti da Fonseca, che sarà il nuovo allenatore, per caratteristiche.

Rimangono quindi i nomi di Sesko del Lipsia, Gimenez del Feyenoord (qui il nostro focus sul messicano) e Guirassy dello Stoccarda: li accomuna il forte senso del gol e la prolificità spiccata, visto che tutti e tre hanno segnato circa 20 gol nell'ultima stagione.