Sky - Milan, sondaggio per Lucas Torreira dell'Arsenal

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24 il Milan, sempre alla ricerca di un centrocampista ha fatto un sondaggio per Lucas Torreira dell'Arsenal. L'uruguaiano era uno dei profili indicati da Giampaolo l'anno scorso, tant'è che il tecnico lo vuole anche ora al Torino, e il Milan ha avviato i contatti per capire le intenzioni del giocatore, che vuole tornare in Italia. Da capire ora se i rossoneri andranno avanti.