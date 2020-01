Sky - Nessun passo in avanti per l'eventuale scambio Bernardeschi-Paquetà

Secondo quanto riportato Gianluca Di Marzio al programma Calciomercato l'originale, non sono stati registrati passi in avanti nell'eventuale scambio Bernardeschi-Paquetà. Questo il suo intervento: "Si parla nel mercato da diversi giorni di questo scambio ma la trattativa non ridecolla. Le società ne hanno parlato nei giorni scorsi ma poi si sono bloccate per diversità di vedute e per il problema ingaggio dato che Paquetà guadagna 2,2 milioni e Bernardeschi 4 milioni di euro. La trattativa va comunque sempre tenuta lì in sottofondo."