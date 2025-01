Sky - Okafor ancora a Milano, mancano dei dettagli. Affare non in pericolo

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport e in particolare dall'inviato Manuele Baiocchini, l'attaccante svizzero rossonero Noah Okafor si trova ancora a Milano. Nonostante nella serata di ieri sia stato trovato l'accordo tra Milan e Lipsia per il passaggio in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, secondo quanto viene riferito da via Aldo Rossi hanno frenato l'operazione perchè mancano alcuni dettagli prima della conclusione. Ciononostante si precisa che l'operazione non è a rischio anche se ci vorrà verosimilmente qualche giorno in più per farlo andare in porto.