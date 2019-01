Sky - Piatek al Milan per 35 mln più bonus. Halilovic cerca l'accordo col Genoa, più difficile Bertolacci

Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' in onda su Sky Sport, ha fornito le ultimissime sull'affare Piatek: "La trattativa della giornata è quella di Piatek al Milan e l'intesa è stata praticamente raggiunta dopo una lunga giornata. Trattativa segreta perché nessuno ha scoperto dove si sono incontrati Milan e Genoa per tutte queste ore, sappiamo solo in uno studio del centro di Milano. Ci siamo, operazione da 35 milioni di euro più bonus, quindi c'è stato un leggero sconto da parte di Preziosi perché il Genoa non ha voluto accettare altre formule come il prestito con obbligo di riscatto che Leonardo proponeva. Solo cessione a titolo definitivo. Questo ha portato anche a momenti di tensione fra le parti, perché il Milan tirava la corda e cercava di opporsi. Alla fine, il club rossonero ha accettato le condizioni di Preziosi perché ha scelto in Piatek il dopo Higuaín. All'interno dell'operazione ci sono delle contropartite tecniche, la più probabile è quella di Halilovic che deve trovare l'accordo con il Grifone. Mentre per Bertolacci, in serata, non si è trovata l'intesa con i rossoblù ed è più complicato. La presenza di Gazidis è stata importante, lui quasi mai prende parte a questi affari di mercato, ma oggi ha voluto dimostrare di essere presente in un meeting così cruciale. Ora le parti si sono date appuntamento per formalizzare l'accordo martedì mattina. In tutto questo, finché non si chiude l'operazione Higuaín non parte per Londra".