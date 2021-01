Sky - Tomori a Milano tra domani e giovedì mattina: operazione definita

Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport, Fikayo Tomori è ad un passo da diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore inglese, infatti, oggi non è stato nemmeno convocato dal Chelsea e sarà a Milano tra oggi e domani. I rossoneri puntano a fargli svolgere le visite mediche entro dopodomani in modo da poterlo convocare per il match contro l'Atalanta.