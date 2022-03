Sport Mediaset - Milan, continua il pressing su Berardi. Attenzione anche all'affare Jorginho

MilanNews.it

Claudio Raimondi, collega di Sport Mediaset, ha parlato di Domenico Berardi e Jorginho in chiave Milan, dicendo: “La prossima potrebbe veramente essere l’estate per il salto di qualità di Berardi. Ci sono due club in forte pressing su di lui e sono il Milan, che come sappiamo cerca sulla destra un giocatore più incisivo rispetto ad Alexis Saelemaekers e Junior Messias, e il Napoli, che perdendo Lorenzo Insigne potrebbe essere interessato all’acquisto del giocatore del Sassuolo magari spostando sulla destra Matteo Politano. I neroverdi però chiedono 35 milioni di euro. Il Milan poi deve trovare il sostituto di Franck Kessie. La priorità è Renato Sanches, ma attenzione a Jorginho del Chelsea dato quello che sta succedendo al club inglese. In questo senso saranno decisive le prossime tappe”.