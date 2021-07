Sport - Romagnoli potrebbe lasciare il Milan, su di lui c'è il Barça

Il Barcellona sta pensando di rafforza la propria linea difensiva con Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, in scadenza di contratto nel 2022, piace ai blaugrana, e stando quanto riportato dal giornale Sport, non rinnoverà con il Milan e lascerà il club in estate. I rossoneri, per non perderlo a zero fra 11 mesi, lo cederanno in questa sessione di mercato. Sempre secondo Sport, alla dirigenza del Milan piacciono Pjanic e Coutinho. Vedremo cosa succederà, ma dalla Spagna sono certi che Romagnoli andrà via dal Milan.