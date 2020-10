Sporting Lisbona e Olympiacos hanno messo gli occhi su Laxalt. Come riporta Tuttosport, il Milan non lo cede in prestito e chiede 10 milioni per il suo cartellino. Occhio ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato: l’uruguaiano potrebbe lasciare il club rossonero nei prossimi giorni. Ma serve l’offerta giusta.