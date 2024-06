SportMediaset - Emerson Royal è uscito allo scoperto: ora tocca al Milan decidere se affondare o meno. La priorità resta l'attaccante: Zirkzee in pole

SportMediaset su Italia Uno riporta gli ultimi aggiornamenti sui possibili movimenti di mercato del Milan: servono circa 20 milioni di euro per prendere Emerson Royal, terzino destro del Tottenham che è uscito allo scoperto nelle scorse ore confermando che ci sono dei contatti in corso tra gli Spurs e il Diavolo. Toccherà ora ai dirigenti rossoneri decidere se affondare o meno sul brasiliano.

La priorità del Milan sul mercato resta però sempre il nuovo attaccante, con Joshua Zirkzee che è sempre in pole. L'attaccante olandese, che in quest'ultima stagione ha trascinato il Bologna in Champions League e che piace anche al Manchester United, ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro.