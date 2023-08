SportMediaset - Il Milan vorrebbe Calafiori in prestito con diritto di riscatto. Il Basilea chiede una formula diversa

Claudio Raimondi, in collegamento da Milanello, riferisce a SportMediaset su Italia Uno che per il ruolo di vice-Theo Hernandez al posto di Fodé Ballo-Touré il primo nome della lista del Milan è quello di Riccardo Calafiori del Basilea. I rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, così da valutarlo per tutta la stagione e decidere poi se acquistarlo a titolo definitivo, mentre gli svizzeri preferirebbero cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.