SportMediaset - Mercato Milan, le strategie rossonere in attacco dipendono dal futuro di Ibra

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia uno in merito al reparto offensivo rossonero della prossima stagione, tutto ruota intorno al futuro di Zlatan Ibrahimovic: se lo svedese resterà, Leao farà il suo vice come centravanti e a quel punto Maldini e Massara cercheranno sul mercato un trequartista che possa alternarsi a Calhanoglu. Se invece Ibra dovesse andare via, i rossoneri andrebbero su un attaccante da almeno 50 milioni di euro.