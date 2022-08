SportMediaset - Mercato Milan, sono ore di riflessione per il centrocampo: Sarr nome caldo, ma potrebbe anche non arrivare nessuno

MilanNews.it

Dopo che Renato Sanches è sfumato, sono ore di riflessione a Casa Milan per quel che riguarda il mercato a centrocampo: come spiega SportMediaset su Italia Uno, il nome caldo è quello di Pape Matar Sarr, centrocampista classe 2002 del Tottenham. Il Milan non ha però tutta questa necessità di chiudere un colpo in mezzo al campo visto che, dietro ai titolari Bennacer e Tonali, ci sono Pobega, Krunic e Bakayoko, con quest'ultimo che è in uscita, ma alla fine potrebbe restare. In via Aldo Rossi devono quindi decidere se prendere qualcuno o se puntare su chi c'è già in rosa.