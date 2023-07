SportMediaset - Milan, Beto alternativa a Taremi: Colombo può essere inserito nella trattativa con l'Udinese. Anche l'Inter sull'attaccante

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, Mehdi Taremi resta il nome più caldo per l'attacco del Milan, ma il Porto deve abbassare la sua richiesta da 30 milioni di euro. Il piano B dei rossoneri è Beto dell'Udinese. Per ora non c'è ancora nessuna trattativa, ma il club di via Aldo Rossi, per abbassare la parte cash, punta ad inserire una contropartita tecnica molto gradita ai friulani, vale a dire Lorenzo Colmbo, il quale ha una valutazione di 10 milioni.

Su Beto c'è anche l'Inter che lo vede come una delle alternative a Morata. Si potrebbe scatenare quindi un nuovo derby di mercato.