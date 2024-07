SportMediaset - Milan in pressing per chiudere Emerson Royal. Affare Fofana: serve alzare l'offerta al Monaco

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan, dopo aver chiuso per Pavlovic con il Salisburgo, è in forte pressing su Emerson Royal, terzino destro del Tottenham. La distanza con gli Spurs si sta riducendo sempre di più e ora è di circa tre milioni di euro (17 milioni l'offerta rossonera, 20 milioni la richiesta degli inglesi). La trattativa si può sbloccare e chiudersi già nelle prossime ore.

Dalla Francia, intanto, sono arrivate le dichiarazioni del ds del Monaco che sul futuro di Youssouf Fofana ha spiegato: "Ho un buon rapporto con Fofana, siamo stati chiari sul prezzo necessario fin dal primo giorno. La proposta deve andare bene per Fofana ma anche per l'AS Monaco; altrimenti anche restare qui sarebbe una possibilità". L'offerta da 17 milioni del Milan non va quindi bene, i rossoneri devono alzare la loro proposta, anche se non arriveranno mai a mettere sul piatto i 35 milioni che chiede il club monegasco.

Dopo l'infortunio alla mano di Marco Sportiello, il Milan sta cercando un altro secondo portiere e per questo è stata avviata una trattativa con il Cagliari per Simone Scuffet che costa 2-3 milioni di euro. Se l'affare dovesse andare in porto, i sardi lo sostituirebbero con Marco Silvestri, che è in uscita dall'Udinese.