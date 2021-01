SportMediaset - Milan-Meité: il Torino aveva chiesto in cambio Krunic, no dei rossoneri

Per rinforzare il centrocampo in questa finestra di mercato invernale, il Milan ha messo nel mirino Soualiho Meité, giocatore del Torino. Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, i granata avevano chiesto in cambio Rade Krunic, ma è arrivato il no di Stefano Pioli. Il club di Cairo vorrebbe cedere il centrocampista francese a titolo definitivo, mentre i rossoneri pensano ad un prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni.