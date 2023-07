SportMediaset - Milan-Musah, ballano solo due milioni. Anche Danjuma è più vicino: oggi contatto con il Villarreal per sbloccare la trattativa

Il Milan è più vicino a chiudere altri due colpi di mercato. Come riporta SportMediaset su Italia Uno, oggi è previsto un contatto con il Villarreal per provare a sbloccare la trattativa per Arnaut Danjuma, il quale è sul mercato e potrebbe sbarcare in rossonero in prestito oneroso. Si avvicina a Milanello anche Yunus Musah: ballano infatti solo due milioni tra l'offerta del Milan da 18 milioni di euro e la richiesta del Valencia da 20 milioni. Le parti sono quindi sempre più vicino e anche il centrocampista americano sta spingendo per la chiusura della trattativa.