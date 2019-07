SportMediaset - Milan, nelle prossime ore incontro con l'Atletico Madrid per Correa: si prova a chiudere a circa 40 mln

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, nelle prossime ore, Maldini, Boban e Massara incontreranno la dirigenza dell'Atletico Madrid per provare a chiudere l'arrivo in rossonero di Angel Correa sulla base di un cifra intorno ai 40 milioni di euro, bonus inclusi. E' una corsa contro il tempo per i Colchoneros che per arrivare in fretta a James Rodriguez non possono tirare troppo su il prezzo. Simeone ha convocato Correa per la tournée negli USA, ma questo non vuole dire che l'argentino non possa presto cambiare maglia.