SportMediaset - Milan vigile su Dybala: ancora nessuna trattativa, ma i rossoneri sono una candidata seria

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, prima dell'affondo decisivo su Paulo Dybala, l'Inter deve fare delle cessioni, ma al momento è tutto bloccato, servirà tempo per vendere alcuni esuberi come Sanchez, Dzeko, Vidal e Correa. Il Milan è vigile, non c'è ancora una trattativa, solo un interesse, ma i rossoneri sono una candidata seria per arrivare all'attaccante argentino. La Roma sembra essere invece uscita di scena dopo i primi sondaggi. L'Inter resta in pole, ma il Diavolo è in risalita.