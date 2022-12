Stop Maignan, Cragno può essere un'alternativa ma l'operazione è complessa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo stop prolungato di Mike Maignan sta avendo conseguenze di un certo rilievo non solo nell'immediatezza dal punto di vista tecnico ma anche per quanto riguarda le strategie di mercato. Se il Milan non riuscisse ad anticipare l'arrivo di Marco Sportiello, che comunque sarà rossonero a partire da luglio, un'altra via percorribile potrebbe essere quella che porta ad Alessio Cragno. Il portiere del Monza non sta giocando praticamente mai in questa stagione e potrebbe accettare un ruolo da secondo in rossonero. Il problema è che Cragno è in prestito dal Cagliari e il Monza gode di un obbligo di riscatto fissato a 3.6 milioni, soldi che difficilmente i sardi lasceranno sul piatto. Dunque il Milan dovrebbe infilarsi in una trattativa complessa e che potrebbe portare via anche più risorse economiche del previsto. Lo riporta Tuttosport.