Sul taccuino per la punta anche Tammy Abraham: piace a Fonseca

La ricerca della nuova punta del Milan ha una costante: Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese è da diverso tempo l'obiettivo dichiarato per il mercato rossonero ma la trattativa si è arenata, al momento, davanti alla richiesta di 15 milioni di commissioni avanzata dall'agente del giocatore, Kia Joorabchian. Una cifra che da via Aldo Rossi non sembrano intenzionati a pagare. Eppure il primo nome della lista rimane l'attaccante del Bologna perché i dirigenti rossoneri sperano di poter trattare e continuare nel lavoro diplomatico con il suo procuratore.

Sullo sfondo vengono fatti tantissimi nomi come alternative. Sulla Gazzetta dello Sport quest'oggi, oltre a quello di Romelu Lukaku che però potrebbe essere più un'occasione da fine mercato, viene fatto nuovamente anche quello di Tammy Abraham, in uscita dalla Roma e che è a caccia di riscatto dopo aver saltato praticamente tutta l'ultima stagione per un infortunio al ginocchio subito nel giugno 2023. Secondo quanto scrive la rosea, Abraham è un attaccante che piace a Paulo Fonseca ed è tra i papabili considerati come alternativa a Zirkzee.