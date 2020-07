Szoboszlai e due like al Milan: il gradimento ormai è esplicito

Sulla propria pagina di Instagram, Transfermarkt ha pubblicato un rumor di mercato in merito al possibile arrivo al Milan di Dominik Szoboszlai. Non si tratta di una novità visto che da tempo si parla dell'interesse dei rossoneri, ma la cosa interessante è che tra i "mi piace" del post c'è anche quello del centrocampista ungherese. Indizio di mercato? Sempre stamattina Szoboszlai ha messo un altro like ad un post sulla vittoria del Milan conto la Juventus. Il gradimento del giocatore ormai è esplicito.