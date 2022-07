The Athletic - Il Milan in pole per De Ketelaere. In lizza anche Leeds e Leicester

MilanNews.it

Secondo quanto riporta il The Athletic il Milan sarebbe la squadra in pole position per l'acquisto del talentino belga Charles De Ketelaere. I rossoneri sono la squadra più forte sul giocatore del Bruges ma c'è da registrare anche l'interesse di club di Premier League, su tutti il Leeds e il Leicester. Nello specifico il Milan avrebbe individuato in De Ketelaere il profilo ideale per la propria trequarti, un "numero 10" da far agire dietro la punta. Il classe 2001, però, può agire anche come esterno destro.