TMW - Accordo Newcastle-Lille per Botman: il giocatore non è convinto e prende tempo

Fonte: Andrea Losapio per TMW

Il duello Milan-Newcastle per Sven Botman va ormai avanti da mesi, dallo scorso mercato di gennaio. Secondo quanto raccolto da TMW i Magpies avrebbero trovato l'intesa con il Lille per il cartellino del difensore olandese, tuttavia il giocatore non sarebbe pienamente convinto della scelta e per questo sta prendendo tempo.