TMW - Ag. Conti: "Andare via dal Milan sarebbe stata una sconfitta"

Perché Andrea Conti è rimasto al Milan? E' una delle domande a cui ha risposto Mario Giuffredi, procuratore che ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini di tuttomercatoweb.com. Domanda a cui l'agente del terzino rossonero non si è sottratto: "E' vero, c'erano delle opportunità. Ma poi come avrebbe potuto guardarsi allo specchio? Andare via dal Milan significava andare via da sconfitti e io ho sempre detto ad Andrea che deve avere come obiettivo quello di tornare suoi suoi livelli per potere, in futuro, guardarsi alle spalle senza rimpianti. Ad oggi non sappiamo ancora se è o meno un giocatore da Milan, non possiamo dirlo perché a causa degli infortuni non è stato ancora testato. Però adesso sta bene, parte alle spalle di Calabria ma l'importante, come per i cavalli all'ippodromo, è arrivare primi al traguardo. Non partire per primi".