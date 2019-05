TMW - Arsenal, sondaggio per Donnarumma ma Gigio vuol rimanere

Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, l'Arsenal ha fatto un sondaggio per Gianluigi Donnarumma. La valutazione è molto alta, intorno a quella cifra che il Liverpool ha pagato per Alisson (70 milioni di euro), ma i Gunners sono alla ricerca di un portiere per il dopo Petr Cech, con Berndt Leno che per ora non ha convinto appieno. Pur essendo un asset importante in chiave Financial Fair Play, l'idea del portiere sarebbe, però, quella di rimanere in rossonero.