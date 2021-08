TMW - Atalanta, Ilicic out col West Ham per motivi di mercato. Il Milan è più vicino

L'Atalanta nella giornata di oggi è partita per Londra dove domani affronterà il West Ham nella Betway Cup. Fra i convocati spicca l'assenza di Josip Ilicic e secondo le ultimissime raccolte da TMW dietro la permanenza a Bergamo dello sloveno ci sono questioni di mercato. Sullo sfondo infatti resiste il forte pressing del Milan: per il cartellino l'Atalanta continua a chiedere almeno 6 milioni di euro, mentre i rossoneri stanno cercando di limare questa cifra. L'operazione comunque, come dimostra l'esclusione di Ilicic per motivi di mercato, potrebbe trovare presto la fumata bianca.