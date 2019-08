TMW - Atalanta, Laxalt più vicino al sì dopo l'ultimo summit

Cresce la fiducia per il trasferimento di Diego Laxalt dal Milan all'Atalanta. L'incontro andato in scena questa sera tra il calciatore e il suo entourage è servito per avvicinare ulteriormente il laterale uruguagio alla Dea, dove ritroverebbe il suo mentore Gasperini. Non c'è ancora il si definitivo, ma c'è grande fiducia: Laxalt è a un passo dall'Atalanta.