TMW - Atletico Madrid, le ultime su Correa e James Rodriguez

Il colpo di mercato si, ma solo a determinate condizioni. Oggi l’Atletico Madrid è pienamente soddisfatto dell’organico a disposizione. Il reparto avanzato è completo e James Rodriguez potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Il suo arrivo però è subordinato alla partenza di Correa, direzione Milan. Una trattativa che però ha subito dei rallentamenti. Al momento non ci sono le condizioni per chiudere con i rossoneri. Così James Rodriguez per il Cholo Simeone è congelato. Tutto rimandato, probabilmente agli ultimi giorni di mercato. Il giocatore del Real Madrid arriverà soltanto se partirà Correa, altrimenti l’organico dei Colchoneros rimarrà com’è. E il Napoli resta alla finestra...