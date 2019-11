TMW - Bologna, Sabatini su Ibra: "Rapporto interpersonale tra lui e Mihajlovic. La società non si è ancora mossa"

Walter Sabatini, a margine del Social Football Summit, ha parlato della situazione di Zlatan Ibrahimovic, che è nel mirino del Bologna oltre che del Milan: “Nessuna squadra può essere a posto per non prendere Ibrahimovic. A onor del vero, c’è un rapporto interpersonale tra Ibrahimovic e Mihajlovic. La società non ha fatto nulla e starà alla finestra. Ibra ha detto al mister che prenderà una decisione entro la fine del mese di dicembre”.