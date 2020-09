TMW - Fiorentina, Pezzella e Milenkovic incedibili a meno di un'offerta irrinunciabile

Nelle ultime ore il nome di German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, è stato accostato al Milan, visto che Pioli vorrebbe riabbracciarlo dopo averlo avuto proprio a Firenze, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club viola lo ritiene incedibile e molto difficilmente partirà negli ultimi giorni di mercato, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile ad oggi difficilmente prevedibile. Stesso discorso per Milenkovic, ritenuto fondamentale per la stagione appena cominciata.