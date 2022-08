TMW - Galatasaray, idea Bakayoko: contatti con il giocatore

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Galatasaray sarebbe interessato a puntare su Tiemouè Bakayoko, centrocampista rossonero in prestito dal Chelsea. Secondo quanto riportato il club turco, che cerca rinforzi nella zona mediana, avrebbe già avuto contatti con il calciatore francese che sembra ai margini della squadra di Pioli. Al termine di questo ultimo anno di prestito il Milan, per mantenere le prestazioni del calciatore, dovrebbe corrispondere ai Blues un riscatto di circa 17 milioni di euro nel caso in cui Baka collezionasse in questa stagione almeno 15 presenze da un tempo ciascuna.