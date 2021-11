TMW - Genoa, tante squadre interessate a Cambiaso: c'è anche il Milan

All'esordio in Serie A questa stagione Andrea Cambiaso ha fatto vedere subito le sue qualità. In una stagione non semplice per il Genoa l'esterno classe 2000 ha saputo attirare su di sè l'attenzione di club prestigiosi. in Italia la Juventus sembra essere un'ipotesi calda, ma su di lui ci sono anche gli occhi di Milan e Fiorentina. Dall'estero invece hanno chiesto informazioni su di lui Leicester, Siviglia, Dortmund e Watford.