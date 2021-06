TMW - Il Lille vuole Adli per il dopo-Ikoné, ma il giocatore aspetta il Milan. Le ultime sulla trattativa

Si complicano (ma non troppo) i piani del Milan per Amine Adli. Ieri il presidente del Tolosa ha di fatto ufficializzato la partenza del talento francese, miglior giocatore dell'ultima Ligue 2. E i rossoneri restano favoriti avendo già da tempo trovato l'intesa con il classe 2000 nato ad Eu, che ha il contratto in scadenza tra 12 mesi.

Al club transalpino, nelle scorse settimane, è stata formulata un'offerta di circa otto milioni bonus compresi. Il Milan vuole Adli per rinforzare la trequarti, soprattutto perché il ragazzo ha caratteristiche molto differenti rispetto a tutti gli altri giocatori presenti in rosa. Sulle sue tracce, oltre al Marsiglia, c'è anche il Lille: i campioni di Francia perderanno quasi sicuramente Jonathan Ikoné (destinato al Borussia Dortmund non appena sarà definita la cessione di Jadon Sancho al Manchester United e su cui Maldini e Massara avevano fatto un timido tentativo) e hanno prospettato ad Adli un ruolo importante nella prossima stagione, per permettergli di crescere in un ambiente con meno pressioni e in un campionato che già conosce. Nessun contatto, per ora, tra Les Dogues e il Tolosa, mentre la proposta tenta sicuramente Adli, che però ha l'accordo con il Milan e aspetterà ancora per qualche giorno la dirigenza del Diavolo.