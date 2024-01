TMW - Krunic dal Milan al Fenerbahce, ci siamo. Già domani la possibile partenza per Istanbul

Il Milan ieri sera è stato eliminato dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta, con il gol di Rafa Leao vanificato dalla doppietta di Koopmeiners. Polemiche sul VAR a parte, ad ogni modo, i movimenti sul mercato per i rossoneri non si fermano. Anche in uscita. In questo senso, la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce è da considerarsi ormai in dirittura d'arrivo.

L'affare tra il Milan e il club turco per il 30enne centrocampista è infatti in chiusura. Dopo gli approcci delle ultime settimane, nelle ultime ore si è arrivati alla fumata bianca. L'affare porterà nelle casse del Milan 5 milioni di euro più bonus. Già domani la possibile partenza per Istanbul.