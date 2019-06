TMW - La settimana del Milan: fatta per Theo Hernandez, il PSG su Gigio

Un difensore per il Milan, che non parteciperà alla prossima Europa League. L'esclusione dalle coppe è la novità di giornata per i rossoneri, che però sul mercato si sono mossi eccome.

Un terzino per Maldini. L'ex capitano si è mosso anche fisicamente per Theo Hernandez. Classe '97, in arrivo dal Real Madrid, sosterrà lunedì le visite mediche di rito e costerà 20 milioni di euro, destinati alle già ricche casse merengues.

Occhi sulla Sampdoria. Con Giampaolo, il Milan è pronto a "rubare" due gioielli dei blucerchiati: nel mirino ci sono Joachim Andersen e Dennis Praet. Piace anche la Samp del passato: a Londra gioca Lucas Torreira, che vorrebbe tornare in Italia. L'Arsenal chiede 50 milioni di euro, per ora il Milan non si è avvicinato a queste cifre.

Scambio col PSG? Al netto della possibilità di spendere qualcosa in più nel prossimo mercato, Boban & Co dovranno lavorare sulle plusvalenze. In quest'ottica, il PSG si è fatto sotto per Gianluigi Donnarumma, offrendo Alphonse Areola più un conguaglio. Non bastano, però, i 20 milioni di differenza offerti da Leonardo.

Sfumano Kabak e De Rossi. Il giovane difensore turco, dopo un lungo corteggiamento, ha scelto lo Schalke 04. Daniele De Rossi, invece, è stato nei pensieri del Milan, ma al momento è combattuto sul suo futuro e in Italia preferirebbe la Fiorentina ad altre destinazioni, anche se la possibilità più concreta è che decida di smettere.

Sondaggio Mandragora, Veretout sempre obiettivo. Il Milan ha fatto un tentativo per Mandragora con l'Udinese, a centrocampo un'altra priorità porta a Jordan Veretout. Il Napoli è in vantaggio, c'è da lottare anche con la Roma. Tornando ai partenti, una potenziale cessione d'oro è quella di Suso, che però Giampaolo valuterà con attenzione nei primi giorni di ritiro.