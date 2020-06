TMW - Milan, Bakayoko è più che un'idea. Piace per il 4-2-3-1, c'è da spalmare l'ingaggio

Tiemoué Bakayoko sarà ceduto dal Chelsea durante questa sessione di calciomercato. Il francese era tornato al Monaco, in prestito, nella scorsa annata, ma l'avvento del Coronavirus ha spiazzato i monegaschi che hanno comunicato il mancato riscatto ai Blues. I rossoneri lo rivorrebbero, convinti che una mediana con lui e Bennacer potrebbe supportare il 4-2-3-1 di Rangnick.

COSTI ALTI - Il problema di un eventuale - e quasi certo - salary cap per il Milan mal si incastra con i 6,5 milioni di euro che Bakayoko percepisce al Chelsea. Non sarebbe però un problema enorme: possibile una buonuscita dagli inglesi, più spalmare il contratto. Ventisei anni, potrebbe essere proposto un quadriennale - per arrivare ai 30 - per 4 milioni di euro all'anno, facendo uno strappo alla regola dei tetto salariale da 3 milioni, per lui e per Jovic, anche grazie al decreto crescita. Il Chelsea vuole 20 milioni.