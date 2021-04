TMW - Milan, interesse per il norvegese Thorstvedt. Concorrenza folta, c'è il prezzo

Il Milan sta cercando un profilo giovane da inserire nella propria mediana. già formata da Kessie, Bennacer e Tonali, per completare un reparto fresco e di primissimo livello. Così negli ultimi giorni ha manifestato interesse per Kristian Thorstvedt, mediano norvegese di proprietà del Genk, dove ha sostituito (e bene) il compagno di nazionale Sander Berge. Classe 1999, unisce grandi doti fisiche a un buon bagaglio tecnico: la valutazione si attesta fra i 12 e i 15 milioni, anche se in Premier lo hanno già adocchiato in due o tre club.