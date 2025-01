TMW - Milan, Juve, BVB e Barça sulle tracce di Rashford: perché nessuna trattativa s'è sbloccata

Sì al prestito fino a giugno, ma nessun contributo sull'ingaggio. Da Manchester arrivano a Tuttomercatoweb.com indiscrezioni in merito alla posizione dello United sulle condizioni d'uscita di Marcus Rashford, attaccante che ha chiesto di andare via per tornare protagonista in questa seconda parte di stagione. Il nazionale inglese da qui al 30 giugno guadagna circa 4.5/5 milioni di euro netti, ovvero 9-10 lordi. E lo United che ha aperto alla cessione a titolo temporaneo non ha aperto alla possibilità di contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio.

Come detto negli scorsi giorni, Milan, Juventus, Borussia Dortmund e Barcellona sono i quattro club che si sono fatti avanti e l'hanno chiesto a titolo temporaneo. In tutti i casi, è stato chiesto allo United di partecipare al pagamento di parte dell'ingaggio ed ecco perché oggi le trattative si sono arenate. Ecco perché la settimana che sembrava dovesse essere decisiva si sta in realtà rivelando interlocutoria.

Nessuna accelerata del BVB nelle ultime ore. Il club che in tempi rapidi potrebbe sbloccare l'operazione è il Barcellona, ma le regole di FFP impongono oggi al club catalano un'uscita per poi mettere a bilancio l'ingaggio di Rashford. Tradotto: deve prima partire Ansu Fati.

Milan e Juventus restano interessate, ma alle loro condizioni. Da capire adesso se con l'avvicinarsi del gong finale la posizione dello United cambierà o resterà la stessa: per ora da Manchester fanno sapere che chi vuole deve pagare tutto l'ingaggio del calciatore.