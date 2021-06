TMW - Perugia, in arrivo Antonio Donnarumma fra i pali

Tra i giocatori che lasceranno sicuramente il Milan in estate figura il terzo portiere Antonio Donnarumma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, in particolare, il classe 90' sarebbe vicino all'approdo al Perugia. Il suo arrivo però non porterà all'addio di Andrea Fulignati che infatti dovrebbe restare e ricoprire le vesti di dodicesimo nella prossima stagione di Serie B.