TMW RADIO - L'osservatore Palma: "Su Netz gli occhi di Milan e Roma"

A TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha parlato di tre ragazzi del 2003 tenuti sotto osservazione dalle squadre italiane (e non solo) in vista della vicina apertura del calciomercato.

LUCA NETZ (15-05-2003), terzino sinistro tedesco, 184 cm, del Borussia Monchengladbach. Nato a Berlino, ha mosso i primi passi nel calcio nell’Hertha Berlino. Terzino di grande corsa, velocità, resistenza, tecnica di altissimo livello e molto bravo in marcatura e nelle coperture preventive. Grande disponibilità sa giocare anche da centrale di difesa e all’occorrenza più alto sulla fascia. Calciatore moderno è considerato uno dei migliori del ruolo a livello europeo. Arrivato giovanissimo al Borussia per 2 milioni €, è in costante crescita ed ha ancora margini di miglioramento.

Somiglianza: Philip Lahm.

Valore di mercato: 8 milioni €.

Piace a: Milan e Roma