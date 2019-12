TMW - Real Madrid, Jovic vuole restare. Intanto viene proposto in Italia

Luka Jovic può diventare un problema per il Real Madrid. Pagato 65 milioni di euro in estate, il centravanti serbo non ha convinto Zinedine Zidane, tanto da indurre i Galacticos al pensiero di una cessione in prestito. Il problema è dato dall'ingaggio - molto pesante - e dal fatto che lo stesso attaccante vorrebbe rimanere per cercare di giocarsi le sue carte. Questo nonostante Karim Benzema sia praticamente intoccabile vista l'ottima stagione fatta sino a qui.

PROPOSTO IN ITALIA - Così Ramadani sta già pensando alla nuova destinazione per Jovic. In Italia ci sono un paio di squadre interessate, in particolare il Milan, che però non potrebbe andare oltre il prestito (e per la nuova politica degli stipendi di Elliott rischia di essere troppo oneroso). Per ora l'idea non scalda l'Inter che rischia di rimanere così, a meno che non vada via Politano. Allora qualche pista potrebbe aprirsi, anche se l'eliminazione dalla Champions ridurrà gli investimenti.