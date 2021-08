Tra oggi e domani vertice Torino-Crotone per Messias

Tra la serata odierna e la giornata di domani, Torino e Crotone dovrebbero fissare un vertice per parlare di Junior Messias. L'esterno dei calabresi, proposto al Milan dai suoi agenti, è uno degli obiettivi principali del Toro che - adesso - vuole accelerare i tempi per provare a chiudere l'operazione. Lo riferisce Alfredo Pedullà sul suo sito internet specificando che l'eventuale slittamento a domani sarebbe dovuto al fatto che non vi siano posti sui voli che conducono da Crotone a Milano.