Trattativa tra Al Hilal e Milan per Theo in piedi da settimana scorsa: decisiva la volontà del calciatore

In questa serata si inseguono le notizie sul futuro di Theo Hernandez. La redazione di MilanNews.it ha riportato che il calciatore avrebbe accettato l'offerta dell'Al Hilal secondo alcune indiscrezioni che arrivano direttamente dall'interno del club saudita. Dai colleghi di Sky Sport 24, con Gianluca Di Marzio, si segnala invece un accordo di massima sulla base di 35 milioni per il trasferimento di Theo in Arabia, con il giocatore che deve ancora accettare la proposta.

L'ultima indiscrezione arriva direttamente dalla voce di Fabrizio Romano che sottolinea come la trattativa sia in corso dalla settimana passata tra i rossoneri e l'Al Hilal. Il fattore chiave, secondo quanto scrive Romano sarà proprio la decisione di Theo Hernandez che, al momento, secondo questa indiscrezione, non ha ancora accettato il trasferimento.