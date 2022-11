Tutte le parole del padre di Leao sul futuro (Milan o...?) di Rafael

Antonio Leao, padre del calciatore del Milan Rafael, ha rilasciato un'intervista a Record (QUI riportata integralmente), nota testata sportiva portoghese, e si è così espresso sul futuro del numero 17 rossonero.

Le ultime notizie parlano di un rinnovo con il Milan o di un interessamento del Chelsea e che tutto dipende dalla risoluzione del processo con lo Sporting.... È così?

"La risposta è: ci stiamo lavorando!".

Questo che significa? Che rinnova con il Milan o che va al Chelsea?

"Stiamo trattando, perché Rafael Leão ha un contratto che scade nel 2024. Fino a quella data, stiamo trattando su tutto. Senza Chelsea, senza Barcellona, ​​senza Real Madrid, ci stiamo occupando di questo".

La volontà di Rafa è di restare in Italia o lasciare il Milan dopo il 2024?

"Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente... perché è il migliore".