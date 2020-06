Ha detto di sentirsi a casa e di non voler lasciare il Milan, ma il suo futuro in rossonero è tutt’altro che certo. Parliamo di Franck Kessié, giocatore che piace molto ad alcuni club di Premier League. Come riporta Tuttosport, sulle tracce del centrocampista ivoriano ci sono l’Everton di Carlo Ancelotti e il Newcastle.