Tuttosport: "Colpo doppio per il Milan: prima Musah, poi Danjuma"

"Colpo doppio per il Milan: prima Musah, poi Danjuma": titola così stamattina Tuttosport che spiega che i rossoneri puntano a chiudere entrambi questi arrivi prima della partenza per gli Stati Uniti di venerdì. Per il centrocampista, il Diavolo ha proposto 18 milioni di euro al Valencia, mentre proseguono i contatti con il Villarreal per prendere l'attaccante in prestito.