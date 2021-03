Il Milan continua a lavorare sul mercato dei parametri zero. Come riporta Tuttosport, il club rossonero sta accelerando i contatti con l’entourage di Otavio, giocatore in scadenza di contratto con il Porto. Ridotta la distanza tra domanda e offerta, i dirigenti di via Aldo Rossi potrebbe accaparrarsi il trequartista brasiliano.